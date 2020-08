Vẫn còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm khi bão sắp đổ bộ

Sáng nay (2/8) tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp bàn các giải pháp ứng phó bão số 2 chuẩn bị đổ bộ đất liền.

Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương không chủ quan trong ứng phó bão, không để tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm trước khi bão số 2 đổ bộ đất liền.

Hướng đi của bão số 3 vào hồi 10h ngày 2/8.

Dự báo vào đầu giờ chiều nay, bão số 2 sẽ hướng vào đất liền nước ta khu vực các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An.

Trong đêm qua và rạng sáng nay, các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An xuất hiện mưa to đến rất to. Ứng phó bão số 2, đến nay các tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đã tổ chức cấm biển.

Các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng, bão số 2 trước thời điểm đổ bộ đất liền sẽ gây gió mạnh trên biển vì vậy nhiệm vụ trước mắt là thông báo cho các tàu thuyền khẩn trương vào nơi trú tránh, đặc biệt phải đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại các khu neo đậu.

Bão số 2 khi đổ bộ sẽ kèm theo các đợt mưa lớn, công tác trọng tâm là phải sơ tán người dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản lên bờ đến nơi an toàn. Những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, vùng bị chia cắt, căn cứ tình hình thực tế để tổ chức sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.

Thượng tá Nguyễn Anh Dũng, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, hôm qua tàu cá mang số hiệu 93679 của ngư dân ở xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An bị sóng lớn đã khiến phương tiện bị chìm tại nơi neo đậu. Công tác di dời người dân ở các tàu cá và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản đến nay đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Hiện dung tích nước tăng thêm của các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đang được theo dõi chặt chẽ để ứng phó với các đợt mưa lớn sau bão số 2.

Lưu ý tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương không chủ quan trong ứng phó bão. Thực hiện nghiêm chỉ đạo theo Công điện của Thủ tướng, nhất là đàm bảo an toàn tàu, thuyền trong khu vực nguy hiểm nơi bão đi qua.

"Trên biển vẫn còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm, đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm theo Công điện chỉ đạo của Thủ tướng. Gió trên biển không lớn nhưng nếu dự báo bão có cường độ mạnh thì việc quản lý các tàu thuyền theo quan sát là không được. Đề nghị lực lượng Bộ đội biên phòng chỉ đạo các địa phương nhanh chóng đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Sẵn sàng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn trong tình huống nguy hiểm" - ông Hoài nhấn mạnh./.