Vì sao Cục CSGT bỏ đề xuất quản lý bằng lái hạng A0?

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật Bảo đảm Trật tự an toàn giao thông do Bộ Công an soạn thảo quy định người điều khiển xe gắn máy dưới 50cm3, xe máy điện hoặc có công suất động cơ điện không vượt quá 4 kw. Tuy vậy, tại dự thảo lần 2, Bộ Công an đã loại bỏ quy định này. Nguyên nhân vì sao?

Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông về vấn đề này, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT- đại diện đơn vị soạn thảo chia sẻ:

PV: Dự thảo lần 1 do Bộ Công an soạn thảo có đưa ra quy định học sinh lưu thông bằng xe đạp điện, xe máy điện và xe máy dưới 50 phân khối phải có bằng A0. Vậy vì sao dự thảo lần hai chúng ta lại bỏ quy định này ra?

Đại tá Đỗ Thanh Bình: Chúng tôi đang thiết kế là sẽ cùng với Bộ Giáo dục đào tạo đưa vào chương trình, nội dung an toàn, trong đó tính toán đến đến 15 tuổi là anh phải được học các kỹ năng về tham gia giao thông như nhận biết về hệ thống biển báo, nhận biết về quy tắc giao thông để tham gia giao thông an toàn và đây trở thành một cái nội dung học của học sinh. Cái đấy là đảm bảo cho chúng ta là không phải cứ có giấy phép mới là an toàn, mà quan trọng nhất là người đó được đào tạo có cơ chế để đảm bảo an toàn.

Còn những người khác, ví dụ như người rồi những người lớn tuổi và những người có nhu cầu đó thì chúng tôi đang tính toán để chính quyền địa phương rồi lực lượng công an trong cái việc mà có đủ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

PV: Các nội dung mà các em học sinh khi tốt nghiệp 2 tương đương với khoảng 15 tuổi thì liệu đã có trình độ tương đương với nội dung bằng A0 mà Cục Cảnh sát giao thông đưa ra trong dự thảo lần 1 hay không?

Đại tá Đỗ Thanh Bình: Ở đây có mấy khối kiến thức, một là phải hiểu các hệ thống biển báo và tín hiệu giao thông. Hai là quy tắc đi đường phải hiểu. Đó là điều gần như là các nước trên thế giới bắt buộc với một thời điểm, một độ tuổi nhất định của công dân để tham gia giao thông an toàn.

Chúng tôi cho rằng với mục tiêu như thế thì đã đảm bảo việc các cháu có đủ kiến thức cơ bản để tham gia giao thông an toàn.

PV: Xin cảm ơn Đại tá./.