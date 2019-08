Video xe máy Exciter kẹp 5 đâm dải phân cách khiến 4 người tử vong

Theo thông tin từ công an TP Thái Nguyên cho biết, cơ quan điều tra công an TP Thái Nguyên không khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ tai nạn làm 5 sinh viên trường cao đẳng trên địa bàn thương vong do người điều khiển chiếc xe máy gây tai nạn đã tử vong.

Như đã đưa tin trước đó, vào hồi 0h05 ngày 25/8/2019, tại đường Thống Nhất, thuộc địa phận Tổ 1A, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ TNGT đường bộ khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Vào thời điểm trên xe môtô mang biển kiểm soát: 17B1-147.89 do anh Sầm Văn Thuần, sinh năm 2001 trú tại: Xóm Là Mừ, xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng điều khiển đi hướng Hà Nội - Thái Nguyên tự đâm va vào dải phân cách cứng giữa đường.

Phía sau xe chở 4 người gồm: Chị Lò Thị Thập, sinh năm 2002 trú tại thôn Bắc Lang, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang; chị Triệu Thị Nga, sinh năm 2004 trú tại xóm Bãi Vàng, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; anh Lý Văn Phượng, sinh năm 2002 trú tại xóm Khai Triển, xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng và anh Triệu Chàm Vàng, sinh năm 2001 trú tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Hậu quả làm 4 người tử vong, gồm: anh Sầm Văn Thuần, anh Lý Văn Phượng, anh Triệu Chàm Vàng và chị Triệu Thị Nga. 1 người bị thương là chị Lò Thị Thập, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Bà Vũ Thị Tân Thanh (Trưởng phòng Đào tạo trường Cao đẳng Thương mại và du lịch) cho biết 5 người trong vụ tai nạn đều là sinh viên của trường.

Bà Thanh cho cho hay, ngày mai (26/8), trường bắt đầu năm học mới, các sinh viên này đến trường sớm. Họ trọ ở bên ngoài, chưa chuyển vào ký túc xá.

Sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn, ông Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Lê Văn Vịnh - Giám đốc Sở GTVT Thái Nguyên, Phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên cùng lãnh đạo TP Thái Nguyên đã tới Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn./.