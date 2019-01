Việt Nam gần "đội bảng" về chống xâm hại tình dục trẻ em, Cục trẻ em phản ứng

PC_Article_AfterShare_1

Mới đây, hãng nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) thuộc Economist Group (Anh) công bố xếp hạng Việt Nam xếp áp chót 37/40 nước về chống xâm hại tình dục trẻ em.

Trao đổi về thông tin này tại buổi cung cấp thông tin về công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em của Việt Nam do Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức chiều ngày 21/, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em cho rằng, kết quả xếp hạng này chưa minh bạch về phương pháp nghiên cứu, các chỉ số, thời gian thu thập dữ liệu thông tin. Thậm chí, một số chỉ số, tiêu chí chưa được đánh giá chính xác.

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em nói về việc Việt Nam đứng áp chót trên bảng xếp hạng về chống xâm hại tình dục trẻ em.

Cụ thể, theo ông Đặng Hoa Nam, EIU vừa công bố báo cáo mang tên "Out of the shadows: Shining light on the response to child sexual abuse" đánh giá về các hoạt động phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em tại 40 quốc gia như: Philippines, Malaysia, Campuchia, Indonesia, Việt Nam, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản…



Nghiên cứu xếp hạng các quốc gia theo thang điểm 100 và dựa trên 4 tiêu chí: Môi trường; Khuôn khổ pháp lý; Cam kết và khả năng của Chính phủ; Sự tham gia của các ngành nghề, tổ chức xã hội dân sự và truyền thông.

Theo báo cáo, Việt Nam đạt 42,9 điểm trên thang điểm 100 và đứng thứ 37/40. Ba nước xếp cuối là Mozambique, Ai Cập và Pakistan trong khi ba nước đứng đầu lần lượt là Anh, Thụy Điển và Canada.



Điểm đựa trên các tiêu chí của Việt Nam về môi trường là 59, khuôn khổ pháp lý là 56, cam kết và khả năng của chính phủ đạt 38 điểm trong khi sự tham gia của các ngành nghề, xã hội dân sự và truyền thông đạt 17 điểm.



Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết, cơ quan này chưa nhận được thông báo chính thức nào về kết quả nghiên cứu của EIU nhưng đã có tìm hiểu về báo cáo.



Cục Trẻ em hoan nghênh những nghiên cứu, đánh giá về công tác phòng chống xâm hại tình dục trẻ em của Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện Cục này cho rằng kết quả nghiên cứu của EIU chưa đánh giá đúng về công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em của Việt Nam.

Ông Đặng Hoa Nam cho hay, đối với một số tiêu chứ như thu thập dữ liệu, bảo vệ trẻ em trên Internet, sự tham gia của truyền thông… Việt Nam được các chuyên gia chấm 0/100 điểm, ông Đặng Hoa Nam cho rằng những chỉ số điểm này không chính xác.

Bởi thực tế công tác thu thập số liệu về các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em đang được thực hiện qua nhiều kênh thông tin từ: Bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em 111, các địa phương, các phương tiện truyền thông đại chúng... theo từng tuần, từng tháng, từng năm. Do đó, nếu chấm 0 điểm công tác thu thập dữ liệu về các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em là không chính xác.

"Tôi không hiểu họ lấy thông tin và căn cứ vào tiêu chí gì để xếp Việt Nam như vậy. Cho đến thời điểm này, Cục Trẻ em chưa từng nhận thông tin hay báo cáo phản ánh gì từ các tổ chức nghiên cứu nào về trẻ em.

Tổ chức đứng ra làm khảo sát này không có trụ sở hay đại diện tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đã hỏi các tổ chức quốc tế tại Việt Nam thì các tổ chức này cũng cho biết họ chưa từng tiếp xúc hay cung cấp thông tin gì cho tổ chức khảo sát kia.

Tôi đã vào thử trang web này, và biết đây chỉ là trang nội bộ và họ công bố khảo sát tại đấy chứ không gửi báo cáo cho chúng tôi.

Do thông tin của họ đưa ra không đề cập đến thời điểm họ cập nhật, tiêu chí để xác định nên hiện chúng tôi cũng đang tiếp tục thu thập thông tin và cân nhắc xem có gửi văn bản phản hồi cho họ hay không", ông Nam cho biết.

Cục trưởng Cục trẻ em Đặng Hoa Nam nhấn mạnh rằng việc nghiên cứu cần tiếp cận với các nguồn tin chính thống, có thể không từ Chính phủ Việt Nam nhưng phải từ các tổ chức phi chính phủ, dân sự hoạt động tại Việt Nam để có được đánh giá chính xác, khách quan./.

