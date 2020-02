Vợ người Trung Quốc tử vong tại Bạc Liêu không nhiễm virus corona

Sáng nay (6/2), ông Bùi Quốc Nam- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu xác nhận: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả xét nghiệm đối với trường hợp người phụ nữ có chồng và con là người Trung Quốc bị chết nghi ngạt nước tại xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân.

Nạn nhân được phát hiện chết dưới mương nước.

Theo đó, bà L.T.H.C. (sinh năm 1994), quê ở xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân chỉ bị sốt thông thường, không nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.



Trước đó như VOV đưa tin, vào trưa ngày 2/2/2020, thi thể chồng và con trai của bà C. là You Nianwu (sinh năm 1984) và You Yuelong (sinh năm 2016)- quê tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc được người dân phát hiện nổi trên kênh xáng Le Le thuộc xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hồng Dân phối hợp cùng với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành trục vớt thi thể lên bờ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra và bước đầu nghi chết là do ngạt nước.

Trong thời điểm đó, bà C. có biểu hiện nóng sốt nên chính quyền địa phương và ngành Y tế đến vận động lấy mẫu gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm.

Được biết, 3 người trong gia đình bà C. nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 22/1 để ăn Tết ở quê nhà bà C. thuộc huyện Hồng Dân, Bạc Liêu./.