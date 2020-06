VOV phổ biến Luật phòng chống khủng bố và Luật An ninh mạng

Sáng 9/6, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật phòng chống khủng bố và Luật An ninh mạng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.



VOV quản lý hệ thống mạng lưới truyền dẫn phát sóng lớn trên cả nước, hàng ngày phát 8 kênh phát thanh quốc gia, 16 kênh truyền hình, 2 tờ báo điện tử và 1 tờ báo in. Hiện, 33 đơn vị đầu mối cơ bản lập Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố, đã chủ động phổ biến kiến thức và xây dựng kế hoạch phương án để tự bảo vệ các cơ sở. Các phương tiện truyền thông báo chí của VOV tăng cường tuyên truyền cho nhân dân hiểu và tạo sự đồng thuận cao tuân thủ thực hiện các quy định của Luật phòng chống khủng bố và Luật An ninh mạng.

VOV phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật phòng chống khủng bố và Luật An ninh mạng. Ảnh: Việt Giang

Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV khẳng định, vấn đề đảm bảo an ninh nói chung và an toàn làn sóng nói riêng luôn được VOV đặt lên vị trí hàng đầu. Vì vậy, việc tổ chức buổi tập huấn để trang bị kiến thức cơ bản về hai luật này cho cán bộ phóng viên, biên tập viên của Đài là rất cần thiết.



"Đây là 2 luật trong thời điểm này, trách nhiệm của đài vừa tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội XIII của Đảng, thì việc tuyên truyền phổ biến và thực hiện Luật phòng chống khủng bố, cũng như Luật An ninh mạng, là điều hết sức quan trọng", Phó Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh.



Tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an thông tin về Luật phòng chống khủng bố năm 2013 và Thượng tá Nguyễn Đỗ Đình Thi, Phó trưởng phòng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thông tin về Luật An ninh mạng.

Luật phòng chống khủng bố năm 2013 có những quy định cụ thể đặc biệt là 9 biện pháp phòng chống khủng bố, trong đó, biện pháp đầu tiên về công tác thông tin tuyên truyền nhấn mạnh vai trò các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng chống khủng bố. Đối với Luật an ninh mạng, trong 8 điểm quan trọng của an ninh mạng, điểm đầu tiên là trách nhiệm khi tham gia các mạng xã hội./.