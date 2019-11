Vụ 39 người tử vong ở Anh: Nghệ An tiếp nhận 12 đơn đề nghị hỗ trợ

Chiều 3/11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hải Dương – Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đơn vị đã chính thức tiếp nhận 12 đơn đề nghị giúp đỡ của các gia đình trên địa bàn tỉnh. Những trường hợp này chủ yếu ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc…

Đến thời điểm hiện tại, Sở Ngoại vụ Nghệ An đã tiếp nhận 12 đơn đề nghị hỗ trợ từ các gia đình.

Cũng theo ông Dương, trong đơn các gia đình chủ yếu trình báo mất liên lạc với ngươi thân từ ngày 21/10 cho đến nay. Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng về việc có người Nghệ An hay không nên đơn vị vẫn tiếp tục tiếp nhận thông tin về đề nghị hỗ trợ, bảo hộ công dân…

Hiện tại Sở Ngoại vụ cũng đang phối hợp với các địa phương. Trên cơ sở của công an rà soát, địa phương sẽ nắm những thông tin cụ thể về từng trường hợp, tiếp tục hướng dẫn người dân nếu không liên lạc được với người thân nên làm đơn đề nghị giúp đỡ...



Trước đó, liên quan đến vụ việc phát hiện 39 thi thể trong container tại Anh, UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản hỏa tốc truyền đạt ý kiến của ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi các huyện, thành, thị, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh Nghệ An về việc xử lý thông tin liên quan đến 39 người chết trong container tại Anh.



Ngoài việc lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, Sở Ngoại vụ Nghệ An đã cũng đã có công văn hỏa tốc gửi UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh về việc xử lý thông tin liên quan đến 39 người chết trong container tại Anh.



Cụ thể, để kịp thời thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân theo đúng quy định trong trường hợp có người Việt là nạn nhân trong vụ việc, Sở Ngoại vụ Nghệ An đề nghị UBND các huyện, thành, thị hướng dẫn gia đình các công dân có liên quan đến vụ việc thực hiện các nội dung như: Gửi đơn đề nghị giúp đỡ (theo mẫu kèm theo), cung cấp các giấy tờ liên quan đến công dân cần hỗ trợ như: Bản chụp giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, ảnh…/.