Vụ 39 thi thể trong container: Nhiều gia đình “nín thở” chờ thông tin

Ngày 26/10, trao đổi với phóng viên, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi có tin đồn về việc người dân địa phương có trong số các nạn nhân trong vụ phát hiện 39 thi thể tại Anh, lãnh đạo công an tỉnh đã giao cho bộ phận trực ban yêu cầu các huyện xác minh báo cáo. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể. Công an tỉnh Nghệ An vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào.

Đơn trình báo của gia đình chị Tr.M. gửi cơ quan chức năng.

Liên quan đến tình trạng đưa người đi xuất khẩu lao động, đưa người đi nước ngoài trái phép, Đại tá Lê Khắc Thuyết cho biết, lực lượng công an thường xuyên bám sát địa bàn, xác minh và lập các chuyên án đấu tranh triệt phá. Hiện tại, một số chuyên án đang được tập trung đấu tranh làm rõ. Bên cạnh đó, công an các huyện, thành thị trên địa bàn cũng thường xuyên tuyên truyền để người dân hiểu, tránh bị lừa đảo…



Ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, UBND huyện cũng đã yêu cầu cơ công an và các xã xác minh thông tin có người trên địa bàn huyện là nạn nhân trong vụ việc này, song hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể.

Tại địa bàn huyện Can Lộc, nhiều gia đình có con đi Anh vẫn đang “nín thở” chờ thông tin. Ông Võ Xuân Phong - Trưởng Phòng Lao động, Thương Binh, Xã hội huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, hiện chưa có một thông tin chính thức nào. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình ở các địa phương, huyện Can Lộc có 7 gia đình nghi vấn có con là nạn nhân trong vụ 39 người chết ở nước Anh.

Trong đó, ở xã Thiên Lộc có đến 5 gia đình. Tại xã Thanh Lộc, có 1 trường hợp và thị trấn Nghèn có trường hợp chị P.T.Tr.M. (SN 1992) đã được gia đình trình báo nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, cho biết sáng 26/10, đoàn công tác của huyện và bên công an đến gia đình chị Tr.M. Bước đầu chính quyền địa phương cũng chỉ mới tiếp nhận thông tin từ gia đình chị Tr.M., đồng thời hướng dẫn gia đình làm các thủ tục liên quan để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Sáng 26/10, tại gia đình chị Tr.M., rất nhiều người thân cũng có mặt tại đây để thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình. Ông P.V.Th. cùng vợ sức khỏe yếu được đưa vào phía trong nghỉ nên không thể trao đổi thêm thông tin về con gái. Trong khi đó, người thân có mặt trong ngôi nhà nhỏ vẫn rất lo lắng. Họ cho biết, cũng chỉ mới nghe thông tin trên mạng và hiện đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng./.