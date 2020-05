Vụ cây đổ đè vào học sinh: Ngoài 1 cháu tử vong còn có 3 ca nặng

Nhiều phụ huynh học sinh Trường THCS Bạch Đằng, phường 14, quận 3, TP HCM cho biết, khoảng 6h15 sáng nay, cây phượng già trong sân trường bị bật gốc, đổ ập xuống sân trường khiến nhiều học sinh bị thương, trong đó có một nam sinh bị thương nặng, bất tỉnh. Số học sinh này đa phần là khối lớp 6. Sự việc được thông tin trên nhiều nhóm phụ huynh khiến nhiều người lo lắng, bỏ làm đến trường để xem tình hình sức khỏe của con em mình.

Trường học nơi xảy ra vụ tai nạn.

Chị Lê Thị Hiền, phụ huynh học sinh lớp 8 nói: "Khoảng 8h khi nghe tin trên nhóm xảy ra vụ việc trên tôi bỏ cả việc làm để đến xem sức khỏe của con".

Nhận được tin báo, Trung tâm cấp cứu 115 TP HCM triển khai ngay cấp cứu ngoại viện tại hiện trường và 2 đơn vị tiếp nhận chính là Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện An Sinh do gần hiện trường. Hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu 8 ca, trong đó có 3 ca nặng. Bệnh viện An Sinh cấp cứu 1 học sinh và đã tử vong, ngưng tim trước khi đến viện. Một số trường hợp nhẹ khác cũng đang được theo dõi tại bệnh viện.

Gốc cây đổ khiến học sinh thương vong.

Ông Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 cho biết thêm: "Về cấp cứu ngoại viện, chúng tôi chỉ đạo mạng lưới cấp cứu vệ tinh, gần nhất có Saigon Ito Phú Nhuận do gần hiện trường. Trung tâm cấp cứu 113 cũng đã tới hiện trường. Bệnh viện Nhi đồng 2 đang khẩn trương cứu chữa. Còn thầy giáo và học sinh cũng đang dùng phương tiện tự túc đến bệnh viện Nhi đồng 2. Các trường hợp nhẹ đang được theo dõi, quản lý".



Hiện tại lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường./.