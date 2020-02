Vụ cháy bưng Ngang ở thị xã La Gi đã tự tắt sau 8 giờ

Sáng 18/2, ông Trần Thế Hùng – Chủ tịch UBND xã Tân Bình, thị xã La Gi cho biết, vụ cháy cây, cỏ, thực bì trong 5 ha bưng Ngang thuộc xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận xảy ra hồi 16h ngày 17/2 đã tự tắt vào lúc 24h cùng ngày.

Lửa bùng phát trong đêm nhuộm đỏ một góc thị xã La Gi.



Theo đó, khoảng 16h ngày 17/2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại khu vực bưng Ngang, thuộc một dự án du lịch trên địa bàn. Do thời điểm này có gió to nên lửa đã cháy lan ra một khu vực rộng lớn khoảng 5 ha, trong đó có gần 3000m2 bị cháy nặng nhất, cây cỏ, thực bì trơ trụi. Do địa thế của bưng này hiểm trở nên lực lượng chữa cháy không thể tiếp cận hiệu quả, lửa cháy suốt 8 giờ, đến 24h ngày 17/2 mới tự tắt.

Phương tiện chữa cháy có mặt tại hiện trường để ngăn lửa cháy lan.

Thượng tá Vũ Xuân Tiếu – Phó trưởng Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết: Đơn vị đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy đến hiện trường để dập lửa, nhưng chỉ một số ít tiếp cận được vào bên trong và dùng các công cụ thô sơ để chữa cháy. Các xe chuyên dụng có mặt ở vòng ngoài để ngăn ngọn lửa lan rộng đến khu vực nhà dân.

Cũng trong ngày 17/2, tại Bình Thuận xảy ra một vụ cháy rừng trên núi Tà Cú, sau 6 giờ nỗ lực triển khai chữa cháy, ngọn lửa mới được dập tắt.

Thời điểm này, tại Bình Thuận có gió lớn, nhất là các khu vực ven biển và trên núi cao. Chỉ cần một sơ suất nhỏ của người dân liên quan đến củi lửa là sẽ ngay lập tức gây ra hỏa hoạn./.