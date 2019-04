Vụ cháy ở Trung Văn: Các nhà xưởng xây dựng trên đất không phép

Trao đổi với PV liên quan đến vụ cháy khiến 8 người tử vong và mất tích, chiều 12/4, ông Phùng Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết: "Khu vực nơi xảy ra hỏa hoạn là đất lưu không cạnh sông Nhuệ. Đất đó thì không ai cấp phép xây dựng, các công trình đều không phép. Các xưởng chủ yếu là cơi nới làm nơi sản xuất, chứa hàng. Phường đã nhiều lần xử lý vi phạm đối với các công trình này”.

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Trong khi đó, trong báo cáo gửi lãnh đạo quận, Công an Nam Từ Liêm nêu rõ, vụ cháy xảy ra lúc 2h31' ngày 12/4/2019. Khu vực cháy là các xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp Sông Nhuệ.



Đám cháy xảy ra tại 4 kho, xưởng đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn. Tổng diện tích 4 kho, nhà xưởng khoảng 900m2.

Công tác tìm kiếm và khắc phục sự cố vẫn đang được tiến hành.

Sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành 114 - Công an Thành phố Hà Nội đã điều động 9 xe chuyên dụng các loại (6 xe chữa cháy, 2 xe téc nước, 1 xe cứu nạn cứu hộ) của các đơn vị: Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2, số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy. Đồng thời thông báo Điện lực Nam Từ Liêm tiến hành cắt điện và các đơn vị Công an phường, trật tự giao thông, hình sự, điều tra… để hỗ trợ công tác chữa cháy, bảo vệ và phân luồng giao thông xung quanh khu vực cháy.

Chỉ sau vài phút, đám cháy đã bao trùm cả 4 kho, xưởng; cháy mạnh tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác (diện tích khoảng 100m2). Các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức trinh sát đám cháy, tìm kiếm nguồn nước; triển khai đường vòi từ đường Trung Văn vào sâu trong ngõ, sử dụng máy thủy lực cắt khóa cửa tiếp cận đám cháy, triển khai 4 mũi tấn công bằng lăng B vào 4 kho, xưởng để chữa cháy.



Đến khoảng 4h30’, đám cháy được khống chế; tuy nhiên do lửa và nhiệt tác động mạnh nên một số khu vực có vì kèo sắt mất tính chịu lực, mái tôn bị cong, vênh sụp đổ gây khó khăn cho công tác chữa cháy, vì vậy lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiếp tục triển khai thêm đội hình chữa cháy bằng bọt và đến khoảng 5h30’ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Về thiệt hại, khoảng hơn 500m2 nhà xưởng gồm các thiết bị, vật tư, hàng hóa....chưa thống kê thành tiền đã bị thiêu rụi. Tính đến 8h30’ ngày 12/4, xác định có 3 người tử vong, các đơn vị chức năng đang tiếp tục tìm kiếm. Đến 11h, đã có 7 thi thể được đưa ra ngoài.

Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc./.