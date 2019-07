Vụ đốt nhà tại Sơn La: Sức khỏe của các nạn nhân vẫn vô cùng nguy kịch

Viện Bỏng Quốc gia cho biết, cả 3 nạn nhân hiện vẫn phải đang thở máy và đang được các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu điều trị tích cực. Được biết, tiên lượng về sức khỏe của cả 3 bệnh nhân đều rất khó khăn, bởi diện tích bỏng rộng, sâu. Trong đó, bệnh nhân Nguyễn Văn Bình tiên lượng sức khỏe vô cùng nguy kịch, khó qua khỏi.

Hôm nay (11/7), các bác sĩ sẽ tiến hành ghép da, loại bỏ phần da hoại tử cho bệnh nhân Hà Thị Hoàn và bệnh nhân Hà Thị Yến. (Ảnh: Bệnh nhân Hà Thị Hoàn đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia)

Theo các bác sĩ, bình thường nếu bỏng diện tích trên 30% đã vô cùng nguy hiểm, trong khi đó, các bệnh nhân này, diện tích bỏng đều trên 50%. Vì vậy, trong những ngày tới, nguy cơ nhiễm khuẩn đối với các nạn nhân này là vô cùng cao.

Hôm nay (11/7), các bác sĩ sẽ tiến hành ghép da, loại bỏ phần da hoại tử cho bệnh nhân Hà Thị Hoàn và bệnh nhân Hà Thị Yến.

“Yến lúc tỉnh cứ gọi mẹ, đòi mẹ lên chăm”

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Viện Bỏng Quốc gia, chỉ nghe thấy tiếng tít tít của máy thở. Sức khỏe của các nạn nhân vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc. Nỗi đau đớn mất đi người thân ruột thịt hằn lên gương mặt của chị Nguyễn Thị Hạnh (con dâu bà Hoàn) và Lò Thị Hoài (cháu ngoại của bà Hoàn).

Chị Lò Thị Hoài kể lại, sự việc khi đó xảy ra quá bất ngờ và nhanh. Bên cạnh đó, nhà Huế ở trong bản, xa xôi hẻo lánh, ít người qua lại nên khi sự việc xảy ra, không ai kịp trở tay và ứng cứu kịp thời.

Chị Lò Thị Hoài (cháu ngoại của nạn nhân Hà Thị Hoàn).

“Lúc đó là 6h sáng ngày 7/7, anh Bình đi xe, mang 1 can xăng vào nhà dì Huế rồi khóa trái cửa tẩm xăng và đốt. Khi đó, bà ngoại em (bà Hoàn) đang đi lấy đồ để đi xúc cá thì nghe tiếng kêu cứu to ở trong nhà dì Huế vọng ra, bà chạy vào thấy Bình đang chém dì Huế nên đã hô to để mọi người đến cứu nhưng không kịp nữa. Bình khóa chốt cửa bên trong. Dì Huế chết ngay tại chỗ với nhiều vết dao chém, còn bà ngoại, 2 em và cả Bình được đưa đi cấp cứu. Giờ em Dung cũng đi cùng với dì Huế rồi”- chị Hoài nấc nghẹn từng tiếng.

Chị Hoài (bên phải) vừa kể lại sự việc vừa khóc.

Hoài cũng chia sẻ, trước đó Huế cũng lấy chồng và sinh được bé Hải Yến, rồi li dị. Năm 2017, Huế quen Bình và sinh được bé Linh Dung nhưng không cưới xin hay đăng kí kết hôn. Được biết, Bình cũng đã có vợ, con và vẫn thỉnh thoảng qua nhà thăm mẹ con Huế.

“Cái Yến lúc tỉnh, em hỏi có nhớ ai không thì vẫn nhận ra em. Lúc tỉnh, Yến cứ gọi mẹ, em đành phải nói dối là mẹ đang ở trên nhà để chăm em bé. Hôm nào em bé khỏi thì mẹ sẽ xuống. Yến cứ đòi cho mẹ xuống chăm em. Thương tâm lắm”- Hoài khóc kể lại.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (con dâu của bà Hoàn) chia sẻ, gia đình đang rất khó khăn. Từ lúc sự việc xảy ra, gia đình phải chạy đi vay mượn khắp nơi để lo đám tang cho 2 mẹ con Huế và lo chữa trị cho bà Hoàn và cháu Yến.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (con dâu của bà Hoàn) chia sẻ, hiện sức khỏe của mẹ chị vẫn chưa có tiến triển gì, vẫn đang hôn mê sâu. “Lúc bình thường sức khỏe của mẹ tôi cũng đã yếu, giờ lại như thế này, không biết bà có qua được không”- chị Hạnh nói.

Chị Hạnh cũng chia sẻ, gia đình đang rất khó khăn. Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Từ lúc sự việc xảy ra, gia đình phải chạy đi vay mượn khắp nơi để lo đám tang cho 2 mẹ con Huế và lo chữa trị cho bà Hoàn và cháu Yến./.

Trước đó, sáng 8/7, đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1984, trú tại tiểu khu 11 thị trấn Mộc Châu, Sơn La) bắt xe taxi vào nhà chị Hà Thị H. (SN 1993, trú tại xã Mường Sang, Mộc Châu) và dùng dao chém khiến Huế bị thương tích ở vùng đầu, vùng ngực phải, vùng gáy, vai và lưng. Sau đó, Bình đã dùng xăng đổ ra nhà chị Huế và châm lửa đốt. Hậu quả làm chị Huế bị tử vong vào lúc 8h sau khi đưa vào bệnh viện. Các nạn nhân còn lại là bà Hà Thị Hoàn, sinh năm 1963 là mẹ đẻ của chị Hà Thị Huế, 2 cháu là Hà Thị Yến (SN 2009) và Hà Linh Dung (SN 2017) là con ruột của chị Huế cùng đối tượng Nguyễn Văn Bình bị bỏng nặng. Hiện các bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.