Vụ dùng pin Con Ó nhuộm cà phê: Chủ cơ sở sản xuất chưa nhận tội

Chiều ngày 18/4, UBND tỉnh Đăk Nông tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ dùng pin thối nhuộm màu cà phê phế thải, nghi dùng để sản xuất cà phê bột, vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông thông tin tại buổi họp báo.

Theo cơ quan công an, từ 15/4 - 17/4, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đăk Nông đã phát hiện cơ sở thu mua nông sản do bà Nguyễn Thị Thanh Loan, ở thôn 13, xã Đăk Wer, huyện Đăk Rlấp làm chủ, đang dùng hỗn hợp nước và than pin cũ để nhuộm đen phế phẩm cà phê.

Đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng lập biên bản, niêm phong 21 tấn phế phẩm cà phê đã nhuộm đen cùng với 40 lít dung dịch, 35 kg pin đập bẹp cùng 192kg lõi, nắp và vỏ pin.

Buổi họp báo đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các phóng viên, với nhiều vấn đề cần được lực lượng chức năng cung cấp như: kết quả điều tra bước đầu; số lượng sản phẩm 3 tấn đã được bà Loan bán ra thì tiêu thụ ở những đâu…

Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang tích cực để điều tra để xác định sản phẩm gia đình bà Loan đã làm ra để dùng vào vấn đề thực phẩm hay là dùng vào với mục đích khác.

"Đối tượng chưa khai nhận, rất quanh co và chỉ khai có một người đến đặt hàng, yêu cầu làm các phần việc như thế. Hiện chúng tôi đang tiếp tục tìm hiểu và xác minh, để xem sản phẩm này là nguyên liệu rang xay trở thành cà phê bột phục vụ cho người tiêu dùng hay không", Đại tá Lê Vinh Quy nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo, ông Ngô Xuân Lộc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông cho biết, UBND tỉnh Đăk Nông chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp, điều tra làm rõ hành vi vi phạm của chủ cơ sở. Sớm xác định được sản phẩm sản xuất của bà Loan nhằm vào mục đích gì; lượng sản phẩm đã bán ra thị trường có thực sự chỉ là 3 tấn hay không.

"Qua vụ việc này cho thấy còn nhiều vấn đề trong quản lý. Các lực lượng, địa phương ở cơ sở phải lấy đây làm bài học kinh nghiệm để tăng cường theo như kế hoạch của ban chỉ đạo 389 và ban chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền, vận động, quản lý, kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn", ông Ngô Xuân Lộc nói./.