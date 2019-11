Vụ giáo viên vay tiền, cả trường bị “khủng bố”: Không thể chấp nhận

Liên quan vụ việc một giáo viên Trường THCS – THPT Lý Văn Lâm (xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau) vay tiền trên mạng cả trường bị “khủng bố”, trong cuộc họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh chiều hôm qua 1/11, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, không thể chấp nhận việc như vậy.

Thông tin lan truyền trên mạng.

Ông Hải dẫn lại vụ việc và đề nghị ngành chức năng địa phương có kế hoạch và quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm lừa đảo trên mạng, tội phạm tín dụng đen.

“Gần đây, có một cô giáo dạy ở TP Cà Mau vay tiền trên mạng rồi bị “khủng bố”, không chỉ gọi cho người vay mà còn gọi rất nhiều giáo viên trong trường. Có giáo viên một ngày bị gọi và nhắn tin đến mấy trăm lần. Cái này không thể chấp nhận được, cần xử lý nghiêm”, ông Hải yêu cầu.

Trước đó, VOV đã thông tin, cô L.T.T.L. công tác tại Trường THCS - THPT Lý Văn Lâm, trong lúc khó khăn đã vay tiền online. Cô L. đã vay trên nhiều app và trang mạng khác nhau, sau đó không có khả năng đóng lãi.

Vừa qua, trên mạng xã hội facebook, zalo... lan truyền thông tin có nội dung: “Đối tượng” L. và 4 “đồng phạm” đang lợi dụng sự tín nhiệm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kèm theo thông tin trên là hình ảnh, số điện thoại của cô L. và 4 cô giáo đang công tác tại Trường THCS - THPT Lý Văn Lâm. Các cô giáo và cả thầy Hiệu trưởng liên tục bị “khủng bố” bằng các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn.

Cho rằng bị xúc phạm danh dự, không thể an tâm công tác nên 4 cô giáo bị "khủng bố" đã làm đơn yêu cầu cơ quan công an can thiệp, bảo vệ quyền lợi và hình ảnh người giáo viên.