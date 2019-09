Vụ thảm án ở Đan Phượng, Hà Nội: Nạn nhân cuối cùng đã xuất viện

Bệnh viện 19-8 cho biết, bệnh nhân ra viện từ hôm 16/9, với sức khỏe và tinh thần ổn định. Tuy nhiên, do gẫy tay nên bệnh nhân vẫn phải quay trở lại thăm khám định kỳ cho đến khi ổn định.

Hiện trường vụ thảm án tại Đan Phượng, Hà Nội. Ảnh: VTCNews

Trước đó, chị Đỗ Thị Hồng Nhung, 24 tuổi, 1 trong 5 nạn nhân trong vụ thảm án kinh hoàng xảy ra sáng 1/9 tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội), nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê, trụy mạch, chảy máu rất nhiều với các vết thương hở phức tạp ở vùng đầu, hàm mặt, cổ trái, lưng, gần đứt lìa cánh tay trái... và đặc biệt là có vết đâm giữa ngực, thấu phổi phải, tràn máu và tràn khí màng phổi hai bên, gây sốc mất máu, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao.



Chị Nhung là nạn nhân duy nhất trong vụ thảm án Đan Phượng còn sống. 4 nạn nhân đã tử vong gồm: Ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969), con gái ông Hải là chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991), vợ ông Hải là Doãn Thị Việt (SN 1971), cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) thừa nhận hành vi truy sát cả nhà em ruột là ông Nguyễn Văn Hải. Trong đó, đối tượng đã xuống tay dù chị Nhung (con dâu ông Hải) đang bế con gái Nguyễn Huyền My 14 tháng tuổi. Đối tượng Đông đã chém gục 2 mẹ con tại chỗ.

Sau khi gây ra án mạng, đối tượng Đông trở về nhà và có ý định tự tử nhưng không thành, sau đó đã bị lực lượng công an bắt giữ. Ngay chiều 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông về hành vi Giết người./.