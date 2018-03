Xác định danh tính tài xế xe đầu kéo làm 1 phụ nữ tử vong tại Hà Nội

Liên quan đến vụ việc trên, qua trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho hay, Đội cảnh sát điều tra Công an quận đang thụ lý vụ TNGT giữa xe đầu kéo va chạm với xe máy trên địa bàn khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Nạn nhân đã tử vong sau khi va chạm với xe đầu kéo.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị quấn vào gầm xe ô tô.

Nạn nhân điều khiển xe máy 29X1 – 260.07 là chị Nguyễn Thị Thùy Dương (SN: 1994, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) điều khiển”.

“Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng trên, Đội CSGT trật tự cơ động có mặt tại hiện trường phối hợp với Đội cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông khám nghiệm hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân của vụ TNGT nghiêm trọng này”, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết.Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm: “Bước đầu cơ quan công an xác định tài xế điều khiển xe đầu kéo 29C – 729.63 kéo theo rơ mooc 29R-036.64 là Hoàng Thanh Huấn (SN 1986, ở thôn Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) điều khiển.

Trước đó vào khoảng 13h20 cùng ngày (13/3) tại ngã tư Lê Trọng Tấn - Quang Trung thuộc địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng giữa xe đầu kéo mang BKS 29C – 729.63, kéo theo rơ mooc BKS 29R-036.64 đã va chạm với xe máy mang BKS 29X1 – 260.07 do một người phụ nữ điều khiển.

Cú va chạm rất mạnh đã cuốn chiếc xe máy vào gầm, kéo rê trên đường khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ trong tình trạng không nguyên vẹn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ./.

