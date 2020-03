Xác minh thông tin du khách nước ngoài nghi mất tích ở Quảng Trị

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị vừa có công văn gửi Công an tỉnh Quảng Trị và UBND thành phố Đông Hà đề nghị xác minh thông tin một công dân Malaysia nghi mất tích tại tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ngày 9/3, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị nhận được công văn của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về việc đề nghị tìm hiểu một công dân Malaysia được cho là mất tích tại tỉnh Quảng Trị. Công dân này tên Dennis Lee Wah Ming, 35 tuổi, quốc tịch Malaysia, hộ chiếu số: A50605744. Ngày 4/2, ông Dennis gọi điện về nhà lần cuối, thông báo đang ở tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài - Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị cho biết: "Trường hợp này họ đi du lịch. Bộ Ngoại giao gửi công văn địa phương mới biết. Họ nói mất tích sau khi đã gọi điện về cho gia đình là đang ở Đông Hà. Việc xác minh nhân thân phải nhờ Công an. Hiện Công an tỉnh, UBND thành phố Đông Hà, Công an thành phố Đông Hà xác minh thông tin để gửi lại cho Bộ Ngoại giao"./.