Xác minh thông tin môi giới trả lại tiền gia đình có con mất tích ở Anh

Ngày 31/10, lãnh đạo xã Hưng Đông (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, phía đơn vị sẽ xuống gia đình chị T.T.N (19 tuổi, trú tại xã Hưng Đông) kiểm tra thông tin việc người môi giới trả lại cho gia đình số tiền hơn 1 tỷ đồng sau khi chị này mất liên lạc trên đường đi Anh.

Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông cho biết, trước đó qua nắm bắt tình hình ở xã cho thấy gia đình ông T.V.K báo có con gái là N. (19 tuổi) bị mất liên lạc khi đang trên đường sang Anh.

Ngõ vào nhà chị N tại xã Hưng Đông.

Sau khi thông tin N mất liên lạc, người môi giới đã đến trả lại số tiền hơn 1 tỷ đồng đã nhận trước đó của gia đình để giúp đưa N qua Anh.

Ông Tấn cho biết: Khi có thông tin, chính quyền xã xuống nắm bắt tình hình, động viên gia đình ông K. Người thân của gia đình ông K. có nói là người môi giới đã đến trả lại số tiền hơn 1 tỷ đồng trước đó nhận. Bố mẹ của N. thì không nói ra, gia đình vẫn đang giấu, mà thông tin này là người thân gia đình N nói. Cũng không thấy có văn bản giấy tờ gì về vấn đề này.

Hiện chính quyền địa phương vẫn đang xác minh, kiểm tra thông tin này.

Trước thông tin về sự việc này, phóng viên đã trực tiếp đến gia đình chị N để tiếp cận thông tin tuy nhiên ông K. (bố của N.) từ chối chia sẻ và cho biết đã cung cấp thông tin cho công an, chính quyền địa phương hết rồi.

Liên quan đến vụ 39 thi thể được phát hiện trong container tại Anh, trao đổi với phóng viên, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến thời điểm hiện tại qua rà soát có 21 trường hợp trên địa bàn tỉnh mất liên lạc với người thân, chưa có cơ sở để khẳng định những trường hợp này có liên quan đến vụ 39 thi thể tại Anh hay không. Hiện các cơ quan chức đang chờ thông tin từ phía Anh, hiện tại bên Anh cũng chưa xác định là người nước nào.

Ông Nguyễn Hải Dương - Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại đơn vị mới chính thức tiếp nhận 2 đơn đề nghị giúp đỡ của 2 trường hợp ở hai địa bàn huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Trường hợp tại huyện Nghi Lộc tiếp nhận thông qua UBND huyện, trường hợp tại Cửa Lò tiếp nhận từ người thân. Đơn vị vẫn đang tiếp tục thực hiện theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính, quốc tịch của các nạn nhân.

Trong khi đó, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua rà soát trên địa bàn có 10 trường hợp mất liên lạc với người thân khi di Anh. Trong đó tập trung ở huyện Can Lộc với 8 trường hợp, huyện Nghi Xuân 1 trường hợp và thị xã Hồng Lĩnh 1 trường Hợp. Ngày 30/10, công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện chính quyền địa phương hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin liên quan đến nghi vấn có nạn nhân là người Việt trong vụ 39 thi thể trong container tại Anh./.