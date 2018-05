Xác nam thanh niên đang phân hủy trôi dạt ở bến đò

Theo đó, vào khoảng 17h30’ ngày 7/5, một số người dân ở bến đò An Long - Hòa Lộc (phía bờ ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) hốt hoảng khi phát hiện một xác chết trôi dạt vào bến đò nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nơi phát hiện xác người đàn ông

Nhận được tin báo lực lượng Công an xã An Bình, Công an huyện Long Hồ và các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long có mặt tại hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Qua xác định ban đầu, tử thi là nam giới, trên 40 tuổi, tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần thun ngắn sọc xanh đen, không có giấy tờ tùy thân và đang trong quá trình phân hủy.

Hiện thi thể trên đã được an táng tại nghĩa trang của xã An Bình để chờ người thân đến nhận./.

