Xây dựng trang web “Việc làm quốc gia” ứng phó với dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc dừng các cuộc họp trực tiếp, chuyển sang làm việc trực tuyến (online), góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chiều nay (23/3), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành họp trực tuyến giữa lãnh đạo Bộ với các đơn vị trực thuộc.



Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết: Bộ sẽ nghiên cứu để nâng cấp sàn giao dịch việc làm hiện có thành trang web “Việc làm quốc gia” để giúp người dân ở nhà có thể tìm được việc làm trước tác động của dịch Covid -19.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH.

Tại buổi họp trực tuyến với các đơn vị thuộc Bộ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung giao các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai những phần việc theo gói đề xuất đã được Bộ trình Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động về việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất áp dụng từ tháng 3 đến tháng 12/2020; về chính sách tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 12/2020... trước tác động của dịch Covid -19.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói: "Đối với những vấn đề liên quan đến bảo hiểm, đặc biệt là việc giãn, tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí, tử tuất, bảo hiểm thất nghiệp cũng như miễn giảm bảo hiểm thất nghiệp, việc mở rộng phạm vi để hỗ trợ cho người lao động từ bảo hiểm thất nghiệp cũng như bảo hiểm xã hội... tôi đề nghị Vụ Bảo hiểm tiếp tục cùng với Cục Việc làm tính toán chi tiết từng phương án để cụ thể hóa và đưa ra những con số có tính khả thi".

Tại buổi họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ phải đổi mới sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ việc quản lý của ngành. Bộ sẽ nghiên cứu nâng cấp sàn giao dịch việc làm hiện có thành trang web “Việc làm quốc gia” để mọi người dân ở nhà có thể tìm được việc làm phù hợp trước tác động của dịch Covid- 19. Trước mắt, trang web sẽ nghiên cứu để góp phần giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong điều kiện tránh tụ tập đến các trung tâm dịch vụ việc làm để nộp hồ sơ; đồng thời tạo cơ hội tìm việc làm cho người lao động trong lúc đang bị giãn việc, ngừng việc... do dịch bệnh covid 19.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: "Bộ muốn có sàn giao dịch việc làm. Bản chất là nâng cấp trở thành trang web “việc làm quốc gia”, quy tụ xung quanh vấn đề việc làm lại. Trong đó, sàn giao dịch thế nào, bảo hiểm thế nào, vấn đề lựa chọn trường lớp, vấn đề ngành nghề học ra sao, để chúng ta thích ứng với bối cảnh hiện nay. Phương châm là bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước thì huy động sự vào cuộc của các tập đoàn, các nhà tài trợ, hướng tới theo sự chỉ đạo của Chính phủ, tiến tới tích hợp 6 trụ cột an sinh là: Người có công, chính sách bảo trợ xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hộ nghèo, hưu trí, an sinh xã hội và bảo hiểm y tế- 6 trụ cột này, dần dần sẽ tích hợp vào, tiến tới mỗi người chỉ có 1 thẻ an sinh".

Cùng với việc nghiên cứu để thành lập trang web về “Việc làm Quốc gia”, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng sẽ nghiên cứu để triển khai app thông minh giúp người dân, nhất là các đối tượng yếu thế như người già, trẻ em, người nghèo.... có thể dễ dàng tiếp cập các chính sách của bộ trước tình hình dịch Covid -19 vẫn diễn biến phức tạp./.