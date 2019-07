Xe 7 chỗ lật xuống mương nước, 1 người chết và 5 người bị thương

Thông tin ban đầu, khoảng 13h15’ ngày 12/7, chiếc xe 7 chỗ mang BKS 37A-187.26 do tài xế Nguyễn Sỹ Bình (SN 1959, trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển. Đang lưu thông trên quốc lộ 15A, theo hướng từ huyện Nam Đàn – huyện Đô Lương, Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa bàn xóm 3/2, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn thì bất ngờ mất lái tông vào cột mốc bên trái đường rồi lật xuống mương nước. Tại thời điểm gặp nạn trên xe có 6 người, tất cả đều là anh em họ hàng với nhau.



Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Sỹ Bình tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương. Phát hiện vụ tai nạn, người dân gần đó đã nhanh chóng giải cứu những người trong chiếc xe đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe 7 chỗ lật xuống mương khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông công an huyện Nam Đàn đang huy động xe cứu hộ trục vớt chiếc xe lên bờ, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.