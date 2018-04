Xe bồn chở xăng va chạm với xe máy: Vợ chết tại chỗ, chồng nhập viện

Khoảng 7h15 ngày 6/4, vụ TNGT nghiêm trọng tại xảy ra Km 73+100 quốc lộ 10 (đoạn qua tổ 8, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) làm 2 vợ chồng thương vong.

Một nạn nhân bị cuốn vào gầm xe. (Ảnh: Phạm Sang)

Vào thời điểm trên, xe ô tô téc chở xăng dầu BKS 34L-5596, do anh Cù Văn Dật (SN 1968, ở thôn Thượng Thông, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cầm lái va chạm với xe máy BKS 17N-106.69, do anh Ngô Trọng Trìu (SN 1982), chở vợ là chị Chu Thị Điệp (SN 1986, cùng trú tại xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đang chạy cùng chiều theo hướng Hải Phòng – Thái Bình.

Vụ va chạm làm chị Điệp chết tại chỗ, anh Trìu bị trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội trong tình trạng đa chấn thương.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình lập tức có mặt điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: FB XKU)

Đồng thời, lực lượng chức năng thu thập chứng cứ, khám nghiệm pháp y người tử nạn phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, đến sáng 7/4, sau khi được cấp cứu, phẫu thuật, anh Trìu đã qua cơn nguy kịch.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định./.

Bị xe tải tông trực diện, 1 trung tá công an tử vong VOV.VN -Xe của trung tá công an bị một chiếc xe tải chạy hướng ngược lại tông trực diện khiến người này tử vong ngay trong xe. 4 xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều tại vành đai 3 trên cao VOV.VN - 4 xe máy “đùa giỡn với tử thần” chạy xe máy đi ngược chiều với tốc độ cao trên đường vành đai 3 trên cao làm xôn xao dư luận