Xe chữa cháy phục vụ lễ hội Dừa cán nữ sinh tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 20/11, nữ sinh Trần Đoàn Phương Tâm (16 tuổi, ngụ ấp Tân Huề Đông, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre) là học sinh lớp 11 trường THPT Trần Văn Ơn chạy xe đạp điện trên hành lang đường Đại lộ Đồng Khởi (thuộc phường Phú Tân, TP.Bến Tre).

Khi nữ sinh Trần Đoàn Phương Tâm đến cổng cơ quan Phòng Cảnh sát PCCC – CNCH, công an tỉnh Bến Tre, xuống lề băng qua cổng thì bị xe cứu hỏa mang biển kiểm soát 71B-0745 do Trung úy Phan Phi Long (cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH công an tỉnh) điều khiển quẹo vào cổng cán ngang làm nữ sinh này tử vong tại chỗ.

Các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong.

Xe cứu hỏa này được Trung úy Long điều khiển sau khi đi phục vụ Lễ hội dừa về cơ quan nghỉ trưa, thì gây ra tai nạn đáng tiếc trên. Hôm nay 20/11, nữ sinh Trần Đoàn Phương Tâm sau khi đi chơi Lễ hội dừa ở TP.Bến Tre, sẵn dịp ghé thăm nhà cô giáo cũ thì bị tai nạn dẫn đến tử vong./.