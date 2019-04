Xe container gặp sự cố trên cao tốc TP HCM - Long Thành, phà Cát Lái chịu trận

Theo bà Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE), trong sáng nay (29/4), tại khu vực cầu Long Thành trên đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây liên tiếp có vụ xe container và xe khách gặp sự cố khiến cho lưu thông hai chiều trên cao tốc bị ảnh hưởng.

Bến phà Cát Lái đã huy động toàn bộ phương tiện để giải tỏa hành khách.





Dù VECE đã nhanh chóng phối hợp với các bên liên quan để giải quyết sự cố và đến 10h30 đã cơ bản giải quyết xong, lưu thông hai chiều trở lại bình thường nhưng do đang trong dịp lễ, lượng phương tiện đổ về đông khiến cho việc lưu thông trên cao tốc vẫn còn khó khăn.

Sự cố trên đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây khiến cho hàng loạt ô tô đi về Bà Rịa – Vũng Tàu không chọn cao tốc mà di chuyển qua phà Cát Lái (Quận 2) để về huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Các phương tiện đổ về đây quá đông khiến cho bến phà ở đầu Quận 2 bị quá tải, các phương tiện, chủ yếu là ô tô khách kéo dài hàng cây số trên đường Nguyễn Thị Định.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong, phụ trách bến phà Cát Lái cho biết, bến phà đã huy động toàn bộ số phương tiện hiện có để phục vụ nhưng do lượng xe ô tô đổ về quá đông nên không thể đáp ứng hết. Hiện bến đang cùng với các lực lượng cảnh sát giao thông và công an hai địa phương ở hai đầu bến đảm bảo an toàn giao thông, điều tiết, bán vé trước, hạn chế tình trạng lấn làn, đi ngược chiều để…sớm giải quyết sự cố.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Phà Bình Khánh sáng 29/4.

Được biết, lượng khách qua phà Cát Lái dự báo sẽ tăng cao trong từ hôm nay và có thể lên đến 100 ngàn lượt khách ở cao điểm 30/4 và 1/5. Trong những ngày cao điểm, bến phà huy động toàn bộ 7 phà để phục vụ và hiện vẫn đang làm thủ tục xin điều 2 phà trọng tải 200 tấn từ phà Vàm Cống về để phục vụ tốt hơn nhu cầu của hành khách trong các dịp lễ, Tết.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Trong khi đó, tại bến phà lớn còn lại là phà Bình Khánh nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ, sáng nay lượng phương tiện đổ về đông cũng khiến cho giao thông có ùn ứ ở một số thời điểm./.