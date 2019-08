Xe container va chạm xe khách ở Hưng Yên khiến 16 người bị thương

Vào khoảng 2h30 ngày 27/8, tại Km 24+600, Quốc lộ 38B đoạn qua thôn Đoàn Đào (xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ TNGT giữa xe container và xe chở khách khiến 16 người bị thương.

Nơi xảy ra vụ việc.

Cụ thể, vào thời điểm trên, chiếc xe container BKS 15C - 009.97 kéo rơmoóc 15A - 046.55 do anh Nguyễn Văn Quang (SN 1991, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển và chiếc xe khách 16 chỗ BKS 29B - 086.89 do anh Doãn Tất Thắng (SN 1971, trú tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đi cùng chiều từ Hải Dương về TP Hưng Yên.



Thời điểm này, xe container đi trước, giảm tốc độ, định tạt vào lề đường bên phải (do tài xế phát hiện xe có sự cố) thì xe khách 16 chỗ đi sau vượt lên va chạm vào bên trái đuôi xe container. Hậu quả làm 16 người bị thương, nạn nhân đều ngồi trên chiếc xe khách, 2 phương tiện hư hỏng nặng.



Hai xe bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Hiện tại, 12 nạn nhân đang đã được đưa về Bệnh viện huyện Phù Cừ sơ cứu, còn 4 người được chuyển về Bệnh viện ĐK tỉnh Hưng Yên điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Giám đốc Sở GTVT, Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc và tổ chức thăm hỏi nạn nhân bị thuơng.

Các cơ quan chức năng thăm hỏi nạn nhân.

Được biết, lực lượng chức năng đã kiểm tra ma túy và nồng độ cồn và cho kết quả cả 2 lái xe đều âm tính./.