Xe đầu kéo va chạm liên hoàn trên tuyến Quốc lộ 9, 4 người bị thương

Sáng 6/1, trên tuyến Quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 4 người bị thương và các phương tiện bị hư hỏng.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút, xe tải biển kiểm soát 37C- 29298 kéo theo rơ moóc 37R-0450 do tài xế Hồ Ngọc Suốt, 41 tuổi, trú tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 9 hướng Đông Hà- Lao Bảo. Khi đến khu vực cầu Đầu Mầu, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 74A-083.46 do bà Đoàn Thị Thu, 52 tuổi, trú tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị điều khiển. Sau đó, xe tải đầu kéo tiếp tục va chạm với xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 60D-00546 do tài xế Nguyễn Thế Sơn, 47 tuổi, trú tại phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Khi vụ tai nạn liên hoàn xảy ra, xe ô tô biển kiểm soát T74-00015 do anh Lê Thanh Thiên, 50 tuổi, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá điều khiển chạy hướng Đông Hà- Lao Bảo, giảm tốc độ khi đến địa điểm xảy ra tai nạn thì bị xe ô tô 74K-7440 của Bưu điện Đakrông do anh Nguyễn Quang, 31 tuổi, trú tại phường 5, thành phố Đông Hà điều khiển tông vào đuôi xe.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 xe ô tô bị hư hỏng, có 4 người bị thương nhẹ. Hiện Cảnh sát giao thông Công an huyện Cam Lộ đang xử lý vụ việc./.

