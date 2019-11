Xe khách giường nằm bốc cháy ngùn ngụt trong gara

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 13h30ngày 27/11, xe ô tô giường nằm BKS 51B - 250.51 của nhà xe Minh Thủy ở xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang đỗ trong gara tại nhà thì bất ngờ bốc cháy.



Chiếc xe giường nằm đang đậu trong gara thì phát hỏa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 4 xuất 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tới hiện trường, triển khai chữa cháy. Đồng thời cử cán bộ, chiến sỹ, sử dụng phương tiện chuyên dùng, di chuyển nhiều tài sản có giá trị trên xe đến nơi an toàn.



Sau khoảng 10 phút có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Vị trí xuất phát cháy là tại tủ đề, phía dưới khoang lái của xe.

Rất may tại thời điểm xảy ra cháy, xe đang đậu trong gara của gia đình, không có hành khách trên xe. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản trên xe ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.



Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ./.