Xe máy va chạm xe bồn, 2 người tử vong

Chiều 21/8, công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra làm rõ một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bồn và xe gắn máy trên quốc lộ 1A khiến 2 người chết tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 10h ngày 21/8, ông Nguyễn Văn Nam (37 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe máy biển số 63B1-126.31, chở vợ là Trần Thị Huyền Trân và con là Nguyễn Trường An lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận. Khi đến đoạn thuộc xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, xe máy của ông Nam xảy ra va chạm với xe bồn 29C-289.84, do tài xế Dương Hoài Bảo (39 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP HCM) cầm lái, lưu thông cùng chiều.



Cú va chạm khiến bà Trân và con trai tử vong tại chỗ. Ông Nam được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn giao thông đã làm ùn ứ giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1, lực lượng chức năng phải tích cực điều tiết./.