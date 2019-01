Xe tải lao từ phà xuống sông Hậu, nam thanh niên mất tích

PC_Article_AfterShare_1

Chiều nay (17/1), ông Trần Hòa Hợp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của thị xã Tân Châu và thân nhân gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân Huỳnh Lê Thanh Danh, 16 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang bị mất tích trên sông Hậu vào lúc rạng sáng cùng ngày.

Chiếc phà xảy ra sự cố ôtô tải trôi xuống sông. Ảnh: An Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30’ ngày 17/1, tài xế Huỳnh Thanh Sơn, 50 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang điều khiển xe ô tô tải mang biển số 61C-113.18 chở trái cây đi từ thị xã Tân Châu xuống phà Châu Giang bên phía bờ thị xã Tân Châu đi thành phố Châu Đốc để bán. Trên xe chở theo Huỳnh Lê Thanh Danh là con trai ông Sơn.

Xe tải đã xuống phà và đậu trên phà mang số hiệu B01-AG 22350 của Xí nghiệp phà Tân Châu thuộc Công ty TNHH MTV Phà An Giang do Nguyễn Thanh Hùng 38 tuổi điều khiển. Khi phà vừa rời bến được khoảng 2m thì bất ngờ xe tải khi đó đã tắt máy tự chạy về phía mũi phà, húc văng móc an toàn cửa rào phía trước phà rồi lao xuống sông Hậu.

Lúc này ông Sơn và con trai bị kẹt trong xe. Ông Sơn đã cố sức đạp tung cửa xe tải, ôm con trai thoát ra ngoài. Nhưng do thời điểm đó trời quá tối, nước lại chảy mạnh, một mình ông Sơn giữa vùng nước chảy xết nên không thể đưa con trai vào bờ. Vì Danh không biết bơi và quá kiệt sức nên đã chìm xuống sông Hậu và mất tích.

Các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể của em Danh, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường và tìm cách trục vớt xe tải lên để xác định nguyên nhân vụ tai nạn./.

