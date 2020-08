Xe tải leo dải phân cách, tông gãy cột biển báo

Vào lúc 17h30 hôm nay (18/8), trên Quốc lộ 1 (Km 1636) tại khu vực ngã ba Hòa Đa thuộc địa phận xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ tai nạn giao thông do chiếc xe tải tránh xe 2 bánh đã leo lên dải phân cách.

Hiện trường vụ tai nạn.



Chiếc xe tải mang BS 86C-054.04, do tài xế Trịnh Văn Hải (ngụ ở xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Bình Thuận ra Ninh Thuận.

Xe đang chạy đến ngã ba Hòa Đa thuộc địa phận xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thì bị một chiếc xe 2 bánh băng ngang đường, do tránh va chạm xảy ra, tài xế xe tải đã chủ động phanh gấp. Cú phanh gấp cùng với đường trơn do trời mưa đã kiến tài xế mất tay lái và leo lên dải phân cách tông gãy cột biển báo. May mắn không ai bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều xe cứu hộ giải phóng hiện trường.

Nhiều người dân nơi đây cho biết, tại khu vực ngã ba Hòa Đa thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Gần đây nhất, cách đây 1 tuần tại đây đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Được biết, đây là khu vực gần chợ (chợ Phan Rí Thành), lượng xe qua lại rất đông. Người dân mong muốn ngành chức năng lắp đặt hệ thống đèn giao thông nhằm hạn chế được tốc độ của các loại xe khi lưu thông trên Quốc lộ 1 cũng như giúp người dân chủ động qua lại tại khu vực ngã ba này./