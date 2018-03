Xem xét hành vi tung clip “nhạy cảm” của nữ sinh lớp 11

Nhà trường bàng hoàng nghe tin nữ nhảy ao tự vẫn



Việc nữ sinh lớp 11, H.T.L (trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) hiện là học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Đức Mậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tự vẫn tại ao trước nhà, theo đánh giá của giáo viên chủ nhiệm và thầy cô giáo tại đây thì L là một học sinh ngoan, có học lực tốt. Tổng kết năm học vừa qua L có điểm số cao thứ nhì trong lớp.

Khi biết thông tin nữ sinh này đã để lại một bức thư tuyệt mệnh rồi tự vẫn, bạn bè và nhà trường vô cùng bất ngờ.

Khu vực ao nơi phát hiện thi thể nữ sinh L.

Trước đó L vẫn đi học bình thường, không bỏ buổi nào. Cá nhân L cũng không có biểu hiện tâm lý khác thường.

Trước đó có thông tin, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh hai học sinh mặc áo đồng phục của nhà trường hôn nhau ngay trong lớp học được phát tán trên mạng. Trong đoạn clip này, L được cho là “nhân vật chính”.

Có một trang tin với lượng người theo dõi rất lớn đã đăng tải đoạn clip thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Nữ sinh L bất đắc dĩ phải “nổi tiếng” thông qua đoạn clip nói trên.

Phía nhà trường cho biết, đã cấm các học sinh không được sử dụng điện thoại trong trường học. Tuy nhiên hôm đó là ngày kỷ niệm 8/3 nên các em có nhiều sinh hoạt ngoài giờ nên rất khó kiểm soát.

Trao đổi với báo chí thầy Nguyễn Cảnh Ban – giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh L chia sẻ: “Nhận được thông tin chúng tôi vô cùng bàng hoàng. Không ai nghĩ sự việc đau lòng như thế lại có thể xảy ra. Trước đó có thông tin cho về việc đoạn clip được đăng tải trên mạng nhưng thầy chưa xem đoạn clip nói trên”.

Liên quan đến sự việc trường THPT Nguyễn Đức Mậu cũng đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT Nghệ An. Sự việc đau lòng cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhà trường trong việc giáo dục tâm lý, kỹ năng sống cho học sinh tuổi vị thành niên trước áp lực từ dư luận, đặc biệt trong thời kỳ mạng xã hội bùng nổ như hiện nay.

Sẽ kiểm tra trang tin đăng tải đoạn clip

Liên quan đến sự việc, được biết, hiện Sở TT&TT Nghệ An cũng đã chỉ đạo các phòng ban liên quan để xem xét việc trang tin phát tán đoạn clip trên.

Bên cạnh đó gia đình nữ sinh này cũng sẽ kiện trang tin đã phát tán đoạn clip vì cho rằng chính việc trang tin phát tán đoạn clip mới tạo áp lực cho nữ sinh và dẫn đến sự việc đau lòng.

Thầy Nguyễn Cảnh Ban – Giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết rất bàng hoàng khi nhận được thông tin đau lòng.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào đêm ngày 10/3, gia đình không thấy H.T.L nên mới tá hỏa đi tìm. Tuy nhiên tất cả bạn bè, người thân đều không có bất kỳ thông tin gì của nữ sinh này.

Khoảng 9h30’ ngày 11/3, người dân đi qua đường phát hiện một thi thể đã nổi trong ao nước trước nhà nạn nhân. Ngay sau khi đưa lên bờ thi thể sau đó được xác định là em L. Phía trên bờ ao có 1 chiếc điện thoại di động, đôi dép và bức thư tuyệt mệnh của L để lại với nội dung xin lỗi gia đình. Khu vực ao nơi phát hiện thi thể nữ sinh này sâu từ 2 – 3 m. Cả gia đình bàng hoàng khi biết L đã tử vong, mọi người đều không tin vào sự việc vừa diễn ra.

Vì gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên sau đó cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nữ sinh này để gia đình mai táng theo phong tục địa phương./.

