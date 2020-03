Xô xát với nhân viên Ban quản lý chợ, 1 tiểu thương nhập viện

Chiều nay (2/3), tại chợ Đông Hà,TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ xô xát giữa nhân viên của Ban Quản lý chợ Đông Hà với 1 tiểu thương khiến người này phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe.

Nhân viên Đội trật tự Bản quản lý chợ Đông Hà xô xát với tiểu thương. (Ảnh từ clip).

Vụ xô xát giữa nhân viên của Ban Quản lý chợ Đông Hà với 1 tiểu thương tại đây được người dân chụp ảnh, quay clip rồi đưa lên mạng xã hội sau đó nhanh chóng lan truyền và được nhiều người bình luận theo chiều hướng khác nhau.

Ông Trương Đức Phụ, Trưởng Ban Quản lý chợ Đông Hà, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 15h30 chiều 2/3 khi đội trật tự của ban quản lý chợ đang làm nhiệm vụ. Trong lúc đi kiểm tra, đội trật tự phát hiện tiểu thương tên Mai ngồi bán không đúng nơi quy định. Bà Mai được bố trí 1 quầy bán hải sản ở chợ, nhưng không ngồi ở quầy mà ra khu vực khác bán nên bị đội trật tự nhắc nhở. 1 nhân viên tên Hà thuộc đội trật tự, Ban quản lý chợ đã xô xát với bà Mai. Theo Đội trưởng Đội trật tự của Ban Quản lý chợ Đông Hà báo cáo, anh Hà có dùng chân đá vào bà Mai. Sau đó bà Mai nằm xuống. Ban Quản lý chợ Đông Hà đã đưa bà Mai vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để kiểm tra.

Theo Trưởng Ban Quản lý chợ Đông Hà, thời gian qua, xảy ra tình trạng các tiểu thương ngồi bán không đúng nơi quy định mặc dù đã được Ban quản lý chợ bố trí lô quầy.