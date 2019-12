Xử lý hơn 22.000 tàu thuyền vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Công an về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật và hoán cải, sữa chữa phương tiện thủy nội địa, từ ngày 25/8 đến 25/10, Cảnh sát đường thủy cả nước đã xử lý hơn 22 nghìn trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT đường thủy tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông.



Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu đó là chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; vi phạm về đăng ký, đăng kiểm và vi phạm các quy định về giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật. Nhiều đơn vị, địa phương có kết quả xử lý lỗi vi phạm về đăng ký, đăng kiểm cao như: TP HCM, Sóc Trăng, Tiền Giang... Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông đường thủy nội địa cũng được nhiều các địa phương chú trọng xử lý. Cụ thể, trong hai tháng thực hiện cao điểm, Cảnh sát đường thủy cả nước đã phát hiện 104 vụ vận chuyển, khai thác cát trái phép, bắt giữ 4 vụ vận chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ, tạm giữ 2 tấn đường cát trắng, 3 nghìn 300 bao thuốc lá điếu các loại..

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, các đơn vị, Cảnh sát đường thủy của Cục Cảnh sát giao thông và các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông gắn công tác tuyên truyền với việc xây dựng văn hóa giao thông bình yên sông nước, xây dựng nhiều phóng sự chuyên đề, tin bài phản ánh kế hoạch, và cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nội địa vào mùa mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm trước giảm cả 2 tiêu chí về số người chết và bị thương...

Dự báo nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa trên tuyến giao thông đường thủy nội địa từ nay đến cuối năm tăng cao, trong thới gian tới, lực lượng Cảnh sát đường thủy trong cả nước tiếp tục ra quân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, vận tải hành khách và hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân 2020../.