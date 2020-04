Xử lý nghiêm nhà xe, doanh nghiệp lưu thông xe khách trong dịch Covid-19

Như đã đưa tin, Bộ GTVT đã có chỉ đạo tạm dừng hoạt động các xe khách từ ngày 1/4-15/4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tạm thu hồi phù hiệu xe, thì xe khách vẫn tiếp tục lưu thông sẽ bị xử phạt lỗi xe không gắn phù hiệu theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng, mức phạt này là 5-7 triệu đồng. Sáng 7/4, Cục CSGT đã có công điện chỉ đạo CSGT Công an các đơn vị, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời phải duy trì các hoạt động nghiệp vụ CSGT để bảo đảm TTATGT. Xe ôtô chở 30 người đi trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội xử lý mới đây. Ảnh: L.N.

Trong công điện, Cục CSGT yêu cầu CSGT Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích, vận động nhân dân sử dụng các dịch vụ đã triển khai như: Thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy qua Cổng dịch vụ cong Quốc gia; thu nộp hộ tiền xử phạt vi phạm hành chính, chuyển trả giấy tờ bị tạm giữ và giấy chứng nhận đăng ký xe qua bưu điện… để hạn chế người dân đi lại hoặc đến trụ sở cơ quan Cảnh sát giao thông.

Cục CSGT cũng chỉ đạo các đơn vị CSGT khuyến khích người dân đến đăng ký xe, xử lý vi phạm hành chính; giải quyết các mặt công tác có liên quan khi thật sự cấp bách. Tuyên truyền, vận động nhân dân nếu chưa cần thiết thì đến làm thủ tục sau. Trong trường hợp người dân vẫn đến làm thủ tục thì các đơn vị thông báo công khai số điện thoại tiếp nhận để người dân liên hệ sắp xếp thời gian đến giải quyết; đảm bảo không để tập trung đông người, giữ đúng khoảng cách và giải quyết 1 người/lần.



Cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tiếp dân phải mở sổ theo dõi hoạt động ra vào cơ quan, đơn vị; yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh, tổ chức đo thân nhiệt nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp lây nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 để có phương án ứng phó.



Đối với công tác TTKS bảo đảm TTATGT, lực lượng CSGT tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động, chỉ xử lý vi phạm để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đe dọa đến an toàn giao thông và các hành vi vi phạm đã xác định rõ, như: Chạy quá tốc độ quy định, vi phạm nồng độ cồn… kịp thời phát hiện đấu tranh các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, nhất là buôn bán, vận chuyển trái phép các mặt hàng thiết yếu trong phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, TTATGT.



CSGT Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình TTKS, xử lý vi phạm phải kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội, hạn chế tối đa việc di chuyển, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết.

Quá trình kiểm tra, xử lý, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của ngành y tế về việc phòng ngừa dịch bệnh.

Theo lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an), Bộ GTVT đã có văn bản dừng hoạt động vận tải khách từ ngày 1/4. Theo đó, các chủ phương tiện, nhà xe, doanh nghiệp không chấp hành, cho ô tô khách lưu thông trong thời gian này sẽ bị lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định./.