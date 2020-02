Xử lý ra sao với người bán phá giá khẩu trang chống cúm corona?

Những ngày qua, do tình hình dịch bệnh corona đang diễn biến hết sức phức tạp, tổ chức Y tế thế giới WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh. Tại Việt Nam đã có 5 ca bị nhiễm cúm corona, người dân trong nước đang tìm mọi biện pháp để phòng tránh dịch dẫn tới mặt hàng khẩu trang đang khan hiếm, một số cửa hàng, tổ chức cho đến cá nhân đã dùng các cách để găm hàng, bán phá giá gấp rất nhiều lần so với giá trị thực tế.

Lực lượng chức năng kiểm tra các cửa hàng bán khẩu trang phòng chống cúm corona.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời Phóng viên Báo điện tử VOV, Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết, đối với mặt hàng khẩu trang y tế được xem là mặt hàng cơ bản, thiết yếu để người dân phòng chống dịch bệnh Corona.

“Hiện nay, tại các nơi bán với giá rất cao gấp chục lần so với bình thường gây hoang mang xã hội”, Luật sư Bình cho hay.

Theo Luật sư Bình, Điều 15 Luật giá năm 2012 quy định hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống được quy định theo các tiêu chí sau: Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và dịch vụ chính cho sản xuất và lưu thông; Hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người.

Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh).

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá do Chính phủ quyết định và hướng dẫn của Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ; trong trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương quyết định biện pháp bình ổn giá cụ thể tại địa phương.

Luật giá năm 2012 nghiêm cấm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có các hành vi: Bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ; Gian lận về giá bằng cách cố ý thay đổi các nội dung đã cam kết mà không thông báo trước với khách hàng về thời gian, địa điểm, điều kiện mua, bán, chất lượng hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm giao hàng, cung ứng dịch vụ; Lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác; lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý...

Dịch bệnh corona đang diễn biến hết sức phức tạp.

Điều 17 Nghị định 109 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn xử phạt đối với Hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý như sau: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý ./.