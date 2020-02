Xuất hiện phiếu xét nghiệm giả có kết quả dương tính virus corona

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trên mạng xã hội đang lan truyền tờ kết quả xét nghiệm dương tính virus corona do bệnh viện này thực hiện. Bệnh viện đã chỉ ra 3 yếu tố phi lý để khẳng định kết quả này là giả.

Tờ kết quả xét nghiệm giả đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, để xét nghiệm xác định có bị nhiễm virus corona mới (nCoV) hay không sẽ dùng dịch ngoáy họng. Nhưng trên tờ kết quả giả, phía trên là mẫu bệnh phẩm dịch ngoáy họng, ở kết quả (phần khoanh mực đỏ) lại là kết quả của loại xét nghiệm đếm tải lượng virus. Tại Việt Nam, đếm tải lượng virus mới chỉ làm được cho 3 loại xét nghiệm: viêm gan B,C và HIV..



Điều phi lý thứ hai là xét nghiệm nCoV cần từ 3-10 ngày mới có kết quả nhưng trên tờ kết quả này ngày lấy mẫu bệnh phẩm và ngày có kết quả lại cùng 1 ngày.



Thứ ba, Bệnh viện hiện tại không còn khoa Xét nghiệm và chữ kí người thực hiện và Trưởng khoa là một.

Dù đã có hàng loạt trường hợp tung tin đồn thất thiệt lên mạng xã hội bị phạt nặng, nhưng các "fake news" về dịch bệnh do virus nCoV vẫn liên tục xuất hiện và gây hoang mang dư luận.



Trong công điện gửi các đơn vị trực thuộc và công an các tỉnh, thành phố, Bộ Công an cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý người tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh; bảo đảm an ninh, trật tự trong tình huống có dịch bệnh bùng phát trong nước./.