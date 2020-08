Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (7/8) vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có vị trí lúc 07 giờ sáng nay ở vào khoảng 10.5-11.5 độ Vĩ Bắc; 111.5-112.5 độ Kinh Đông. Dự báo: Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và chưa có khả năng mạnh thêm.

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp trên kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Mưa lớn gây nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở Bắc Bộ

Từ ngày 5-7/8, trên thượng lưu sông Hồng đã xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên đạt 71,35m (19h/6/8), trên báo động (BĐ)1: 0,35m và đang xuống nhanh; trên sông Thao tại Yên Bái đạt 30,18m (2h/7/8), trên BĐ1: 0,18m và đang xuống chậm. Lúc 7h, mực nước tại Yên Bái: 29,98m, dưới BĐ1: 0,02m; tại Bảo Yên: 69,98m, dưới BĐ1: 1,02m.



Cảnh báo: Trong ngày và đêm nay (07/8), khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 50-100mm/24h).



Trong 12 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái xuống mức 29,80m, dưới BĐ1 0,2m; Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ lên mức 30,40m (trên BĐ1 0,4m) vào nửa đêm về sáng mai (8/8) sau đó xuống 30,0m, mức BĐ1.

Từ hôm nay đến 08/8, trên lưu vực hệ thống sông Hồng - Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1-2m. Trong đợt lũ này, mực nước sông Thao, sông Chảy lên mức BĐ1 và trên BĐ1; các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ lên mức BĐ1-BĐ2; riêng mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội và sông Thái Bình tại Phả Lại ở mức dưới BĐ1.



Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Kạn. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Lên phương án ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau thực hiện một số nội dung sau:

Thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến của vùng áp thấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, giữ liên lạc với thuyền trường và chủ các phương tiện, tàu thuyền nhằm chủ động sản xuất và thực hiện các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai các phương án ứng phó khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT và Văn phòng của Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.