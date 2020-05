Xưởng gỗ bốc cháy dữ dội giữa trưa nắng nóng

Theo đó, vào khoảng 11h56’ngày 21/5, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy xưởng gỗ bóc tại xóm 5, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5 và Đội số 7 xuất 1 xe trạm bơm, 2 xe chữa cháy cùng 25 CBCS nhanh chóng tới hiện trường, triển khai các đội hình chữa cháy, ngăn cháy lan.

Xưởng gỗ nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Sau khoảng 10 phút từ khi lực lượng chữa cháy tới hiện trường, đám cháy được khống chế và dập tắt. Lực lượng chữa cháy đang tiếp tục phun nước làm mát, ngăn cháy lại.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy.

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.