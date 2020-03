Xưởng mút xốp ở Đồng Nai trong khu dân cư bốc cháy dữ dội

Chiều nay (12/3), sau gần 3 giờ nỗ lực khống chế đám cháy lớn tại khu nhà xưởng rộng hàng trăm m2 ở phường Hố Nai, TP Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai đã được khống chế.

Khói đen bốc cao hàng chục mét.

Lúc khoảng 13 giờ cùng ngày, khu xưởng sản xuất mút xốp ở tổ 35, khu phố 5, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bùng cháy dữ dội. Phát hiện đám cháy, nhiều người dân huy động bình chữa cháy mini hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Do trời nắng nóng, lửa gặp các vật liệu dễ cháy, như: mút xốp, bao ni lông… nên bùng phát nhanh chóng. Đám cháy bốc khói đen lên cao hàng chục mét. Lửa cuồn cuộn sau đó cháy lan sang những hộ dân cư lân cận. Nhiều người dân di dời đồ đạc, tài sản tháo chạy tán loạn.



Do hiện trường vụ cháy nằm sâu trong khu dân cư, lối vào hẹp nên việc triển khai chữa cháy, tiếp nước gặp nhiều khó khăn. Đến 15 giờ cùng ngày, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã tăng cường thêm lực lượng phương tiện, tiếp cận từ nhiều hướng nỗ lực khống chế và đã dập được đám cháy.

Vụ cháy gây đổ sập hư hỏng khu nhà xưởng sản xuất mút xốp,