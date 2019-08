Yên Bái: Hơn 40 ngôi nhà ở huyện Lục Yên bị thiệt hại do mưa dông

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến 21 giờ ngày 16/8, tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đã có 41 ngôi nhà bị hư hỏng do trận mưa dông xảy ra vào hôm nay 16/8. Trong đó, có 1 nhà ở xã Phúc Lợi bị sập đổ hoàn toàn; 3 nhà ở xã Vĩnh Lạc và xã Minh Tiến bị tốc mái đến 70%; 37 ngôi nhà ở xã Vĩnh Lạc bị tốc mái từ 30-50%.

Mưa lốc làm tốc mái nhà dân ở Lục Yên năm 2018.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các địa phương tập trung huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do dông lốc gây ra, đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ gia đình bị thiệt hại.



Theo dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m nên đêm nay và sáng mai (17/8) các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa, mưa to và dông cục bộ. Do đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái chỉ đạo các huyện duy trì lịch trực 24/24 , theo dõi diễn biến của thời tiết, kịp thời báo cáo và khắc phục thiệt hại khi có thiên tai xảy ra./.