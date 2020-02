Yên Bái kỷ luật hiệu trưởng và hiệu phó trường mầm non

Theo Quyết định số 343/QĐ – UBND của UBND huyện Văn Chấn, bà Trần Tố Trinh, sinh ngày 23/8/1968, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Thuận nhận hình thức kỷ luật Cách chức do đã vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong công tác chỉ đạo, quản lý và sử dụng tài chính nguồn xã hội hóa tại Trường Mầm non Bình Thuận từ năm học 2014 – 2015 đến năm học 2018 – 2019. Thời hạn thi hành kỷ luật đối với bà Trần Tố Trinh là 12 tháng, kể từ ngày Quyết định xử lý kỷ luật đối với công chức có hiệu lực thi hành.

Quyết định kỷ luật của UBND huyện Văn Chấn đối với bà Trần Tố Trinh.

Theo quyết định số 342/QĐ – UBND của UBND huyện Văn Chấn, bà Đoàn Thị Thương, sinh ngày 03/07/1985, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Thuận nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo do đã vi phạm ở mức độ nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng tài chính nguồn xã hội hóa tại Trường Mầm non Bình Thuận từ năm học 2014 – 2015 đến năm học 2018 – 2019. Thời hạn thi hành kỷ luật đối với bà Đoàn Thị Thương là 12 tháng, kể từ ngày Quyết định xử lý kỷ luật đối với viên chức có hiệu lực thi hành.