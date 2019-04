1 giờ đồng hồ vây bắt đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin

Chiều 17/4, tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và một số đơn vị chức năng Công an tỉnh phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ đối tượng Giàng A Cấu (SN 1981, trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).



Tang vật thu giữ gồm: 20 bánh heroin, có trọng lượng gần 6,5kg; 198 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô và một số tang vật liên quan khác.

Đối tượng Giàng A Cấu và tang vật.

Trong quá trình bắt giữ, đối tượng đã rú ga bỏ chạy, sau đó bỏ lại xe máy bên đường và trốn vào khu rừng ven Quốc lộ 6. Lực lượng Công an đã chia làm nhiều mũi vây bắt. Sau hơn 1 giờ đồng hồ đã bắt giữ được đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng.



Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

