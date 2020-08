11 thanh niên đập phá quán trà sữa tại TPHCM

Ngày 14/8, Công an phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TPHCM) tiếp tục lấy lời khai đối với 11 thanh niên cầm hung khí đập phá cơ sở kinh doanh của người dân trên địa bàn.

Nhóm đối tượng bị triệu tập.

Theo Công an quận Bình Tân, đây là nhóm đối tượng cầm hung khí đi trên nhiều xe máy đập phá quán trà sữa trên đường Liên Khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B) gây mất an ninh trật tự và khiến cả khu dân cư bị phen náo loạn vào khuya 12/8.

Sau khi nhận được trình báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân nhanh chóng phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa B vào cuộc điều tra, rà soát địa bàn.

Công an Bình Tân triệu tập 11 thanh thiếu niên liên quan vụ việc lên trụ sở công an. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân do mâu thuẫn xuất phát từ việc xô xát, va chạm với người sống gần quán trà sữa này.

Trước đó, nhóm này được xác định va chạm, đánh nhau với một thiếu niên gần quán nước. Nghi ngờ đối thủ đang có mặt tại quán nên các đối tượng tìm tới và gây ra cuộc ẩu đả trên./.