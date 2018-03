2 nữ nhân viên Eximbank giúp sức thế nào trong vụ khách mất 245 tỷ

Liên quan vụ khách hàng bị mất 245 tỷ đồng khi gửi ở ngân hàng Eximbank, sáng 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Vinh Quang) Cơ quan công an yêu cầu tất cả những người có mặt trong phòng không ra ngoài và đọc lệnh khám xét.(Ảnh: Vinh Quang) Các nhân viên của ngân hàng đứng đợi trong lúc cơ quan chức năng khám xét.(Ảnh: VTC News) Đến gần 13h cùng ngày, quá trình khám xét hoàn tất, Cơ quan Công an đã bắt giữ 2 người đưa về trụ sở. (Ảnh: Vinh Quang) Theo TTXVN, 2 người bị bắt giữ là Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi, nhân viên Phòng Khách hàng, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: VTC News) Hai người này bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an khởi tố để điều tra vì đã có hành vi giúp sức ông Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đã bỏ trốn) chiếm đoạt tiền của ngân hàng này. (Ảnh: baovephapluat.vn) Thông tin trên báo Giao thông cho biết, bà Chu Thị Bình là khách hàng thường xuyên gửi các khoản tiền tiết kiệm lớn vào chi nhánh ngân hàng Eximbank ở TP.HCM. Việc gửi tiền này được bà Bình ủy nhiệm cho ông Lê Nguyễn Hưng (46 tuổi, quê Bình Dương), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM. (Ảnh: VTC News) Cơ quan công an xác định, ông Hưng lợi dụng việc bà Bình ký khống các giấy ủy quyền để điền tên 3 người khác vào rồi chỉ đạo cấp dưới xác nhận các giao dịch không đúng quy định, chi trả tiền không “chính chủ” nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của bà Bình.(Ảnh: baogiaothong.vn) Vụ việc này cũng liên quan đến một số cán bộ nhân viên, kiểm soát viên Eximbank chi nhánh TP.HCM, vì thực hiện xác nhận, ký duyệt trên những giấy tờ, hồ sơ giả mạo giúp sức cho Lê Nguyễn Hưng lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng của Eximbank. (Ảnh: Vinh Quang) Lê Nguyễn Hưng đã dùng thủ đoạn để rút tiền ở sổ tiết kiệm của bà Bình từ năm 2014-2016. Năm 2017, do nghi ngờ, bà Bình kiểm tra số dư sổ tiết kiệm đã phát hiện mất 245 tỷ đồng. (Ảnh: VTC News)

