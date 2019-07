2 phạm nhân trốn trại ở Bình Thuận: Bắt được Huy “nấm độc“

Sáng 5/7, lực lượng truy nã đã bắt được Nguyễn Viết Huy, còn gọi là Huy “nấm độc” ở tỉnh Tiền Giang. Đây là một trong hai đối tượng đã trốn khỏi trại giam tỉnh Bình Thuận cách đây 5 ngày.



Huy “nấm độc” bị bắt giữ vào khoảng 6h khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Nguyễn Viết Huy bị bắt sau 5 ngày trốn trại. Ảnh: CTV

Qua công tác nghiệp vụ, xác định địa điểm Huy "nấm độc" đang lẩn trốn, lực lượng truy nã Công an Bình Thuận đã nhanh chóng phối hợp với Công an Tiền Giang vây bắt thành công.

Hiện, Công an Bình Thuận hiện đang tiến hành điều tra những đối tượng liên quan.

Như tin đã đưa, khoảng 3h sáng ngày 30/6, Nguyễn Viết Huy và một nghi phạm khác bị giam chung buồng là Nguyễn Văn Nưng đã trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận. Công an tỉnh Bình Thuận đã phát lệnh truy nã và tổ chức lực lượng truy bắt hai đối tượng.

Hiện còn nghi phạm Nguyễn Văn Nưng vẫn đang bỏ trốn./.