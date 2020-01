20 thanh niên “phê” ma túy trong quán karaoke ở Bình Dương

Sáng 15/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp với Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh niên có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy tại một quán karaoke ở thị xã Thuận An.

Nhóm nam, nữ thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke.



Trước đó, rạng sáng 14/1, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Thuận An kiểm tra hành chính đột xuất quán Karaoke Nam Dương, thuộc khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An thì phát hiện 2 phòng hát của quán có 20 nam, nữ thanh niên đang sử dụng trái phép ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ trong 2 phòng hát nhiều túi nilon chứa ma túy, thuốc lắc cùng một số vật dụng các đối tượng dùng để sử dụng ma túy. Nhóm đối tượng này bị đưa về trụ sở công an để làm việc.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Tang vật thu được tại hiện trường.

Làm việc với cơ quan công an, chủ quán karaoke không xuất trình được giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, hoạt động kinh doanh karaoke quá giờ quy định và không ký hợp đồng lao động với nhân viên./.