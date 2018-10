21 dân chơi mở “tiệc ma túy” thác loạn trong quán karaoke

Thông tin trên Vietnamplus.vn cho biết, lúc 1h sáng 19/10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào kiểm tra quán Karaoke Galaxy, địa chỉ số 391 đường Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, do ông Lê Mạnh Hùng là chủ quán. (Ảnh:Zing.vn) Tại thời điểm kiểm tra, quán karaoke có 5 phòng đang có khách hát, nhảy quay cuồng. Trong đó, tại 4 phòng có 22 thanh niên nam, nữ đang nhảy múa trên nền nhạc to ầm ĩ, có biểu hiện sử dụng ma túy. Trong ảnh: Nam nữ thanh niên trong quán karaoke. (Ảnh: Người Đưa tin) Kiểm tra tại 4 phòng này, tổ công tác thu giữ nhiều tang vật như ma túy đá, thuốc lắc và “cỏ Mỹ” (một loại cần sa tổng hợp). Trong ảnh: Tang vật vụ sử dụng ma túy trong quán karaoke. (ảnh: Người Lao động) Zing.vn phản ánh, qua kiểm tra có 21 trường hợp dương tính với chất ma túy. Trong ảnh: Công an thu giữ nhiều ma túy trong các phòng hát. (Ảnh: Zing) Các đối tượng khai nhận đã mua các chất ma túy trên rồi rủ nhau đi hát karaoke để tổ chức sử dụng. Trong ảnh: Đại tá Vũ Hồng Văn (đội mũ), Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhóm sử dụng ma túy. (Ảnh: Người Lao động) Quán karaoke Galaxy, nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Google Maps/Zing./.

