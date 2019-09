3 người Trung Quốc làm giả thẻ ATM chiếm đoạt tài sản tại Vinh

Ngày 17/9, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng - Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ 3 người Trung Quốc để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Các nghi phạm gồm: Yang Chang Cai (33 tuổi), Denh Cong Cong (29 tuổi) và Lian Yu (34 tuổi, cùng trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Cả 3 bị bắt giữ khi đang lưu trú tại một khách sạn ở TP.Vinh.

Đối tượng thực nghiệm lại hành vi cài thiết bị điện tử vào cây ATM nhằm chiếm đoạt thông tin của chủ thẻ.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 333 thẻ ATM nghi làm giả, trong đó có 319 thẻ đã được quét thông tin về chủ tài khoản, 22 thẻ đã được dùng để rút tiền ra khỏi tài khoản với số tiền gần 300 triệu đồng và 14 thẻ trắng, 3 thiết bị điện tử, 2 máy tính xách tay...

Denh Cong Cong và Lian Yu có nhiệm vụ gắn các thiết bị điện tử vào ATM để đánh cắp mặt khẩu và thông tin tài khoản cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển cho Yang Chang Cai.

Sau khi nhận được thông tin, Cai gửi dữ liệu về Trung Quốc cho một đối tượng khác để giải mã rồi chuyển thông tin lại cho Yang Chang Cai và đồng bọn chế tạo thẻ ATM giả để rút tiền của chủ thẻ.

Nhóm này đã 2 lần cài đặt trót lọt các thiết bị điện tử vào máy ATM của một ngân hàng ở TP.Vinh (Nghệ An) để đánh cắp thông tin tài khoản phục vụ cho việc làm giả thẻ ngân hàng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ./.