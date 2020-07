4 cán bộ cùng bị khởi tố với Phó Chủ tịch TPHCM là những ai?

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đơn vị này vừa ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, trong đó có ông Phan Trường Sơn, sinh năm 1967, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM (nguyên Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM).

Ông Trần Vĩnh Tuyến, cùng 4 nguyên lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM

bị khởi tố bắt tạm giam

Ba lãnh đạo khác của Sở Xây dựng TPHCM, gồm: Trần Trọng Tuấn, sinh năm 1969, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM); Trần Quốc Đạt, sinh năm 1963, Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM và Lê Tấn Hòa, sinh năm 1977, chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM cũng bị khởi tố và đang bị điều tra vì có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-C01-P4, ngày 05/7/2019 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-C01-P4, ngày 22/8/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.



Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 09/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng: Ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, sinh năm 1965, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TPHCM và 4 nguyên lãnh đạo Sở Xây dựng có tên nêu trên.



Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.