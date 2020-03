5 cựu Thanh tra Thanh Hóa nhận hối lộ từ doanh nghiệp gần 600 triệu đồng

Sáng ngày 10/3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Lê Mạnh Hà (SN 1962) Nguyễn Thị Cúc (SN 1964), Dương Văn Bằng (SN 1962), Nguyễn Qúy Diễn (SN 1969), Nguyễn Hưng (SN 1976) về tội “Nhận hối lộ”; Trần Ngọc Tài (9SN 1967), Nguyễn Cao Châu (SN 1985) tội “Đưa hối lộ”; Nguyễn Gia Hải (SN 1973) tội “Đưa hối lộ” và “Trốn thuế”.

Các bị cáo thực hiện đeo khẩu trang trong phiên xét xử sơ thẩm sáng 10/3.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, 15h ngày 18/4/2019, tại hội trường tầng 2, UBND huyện Thiệu Hóa, cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Nguyễn Thị Cúc, Phó Trưởng đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hóa có hành vi nhận số tiền 20 triệu đồng của Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Tùng Sâm (có trụ sở tại huyện Thiệu Hóa) do chị Ngô Thị Quyền là kế toán của công ty đưa.



Mục đích Công ty Tùng Sâm đưa số tiền này là để đoàn thanh tra bỏ qua một số sai phạm, giúp công ty giảm số tiền truy thu thuế nộp ngân sách Nhà nước.

Tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Thị Cúc, cơ quan an ninh đã thu giữ các đồ vật, tài liệu gồm: Tại tủ gỗ quần áo bên trong có 20 triệu có kẹp mảnh giấy có nội dung “Nộp hộ công ty An Khánh 10 T”; 20 triệu đồng và 99 triệu đồng kèm tờ giấy có ghi nội dung “1. Công ty Hải Lam 100, 2. Công ty Vương Bảo 20”; một chiếc túi xách màu xám trong tủ quần áo bên trong có số tiền gần 250 triệu đồng; 7 sổ tiết kiệm đứng tên Nguyễn Thị Cúc trị giá 1,3 tỷ đồng; 1 tờ giấy có ghi nội dung “ 17/4 DN Hải Lam 100, công ty Vương Bảo 20, An Khánh 10+ nộp hộ 10 T” và một số giấy tờ, tài liệu khác.

Nguyễn Thị Cúc khai nhận toàn bộ số tiền đang đựng trong chiếc túi xách màu nâu là tiền các doanh nghiệp bồi dưỡng cho đoàn thanh tra, chưa kịp chia cho nhau thì bị khám xét, thu giữ. Số tiền gần 250 triệu đồng để trong túi xách xám và 7 sổ tiết kiện trị giá 1,3 tỷ đồng là tiền riêng của gia đình.

Ngày 9/4/2019 và ngày 21/4/2019 lần lượt Lê Mạnh Hà, Dương Văn Bằng, Nguyễn Hưng và Nguyễn Quý Diễn đã đến cơ quan an ninh điều tra xin đầu thú khai nhận về hành vi phạm tội.

Tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Hà, cơ quan an ninh thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan gồm 9 triệu đồng được kẹp với nội dung “2LĐ 19” và hơn 51 triệu đồng. Hà khai toàn bộ số tiền trên là do Nguyễn Hưng- thành viên đoàn thanh tra nhận từ công ty Cường Quý chia cho Hà.

Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Bằng, Hưng và Diễn không phát hiện gì.

Quá trình điều tra, cơ quan an ninh đã làm rõ: Đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hóa bắt đầu thanh tra tại huyện Thiệu Hóa từ ngày 13/3/2019 do Lê Mạnh Hà làm trưởng đoàn.

Quá trình thanh tra mặc dù không có quán triệt từ trước nhưng toàn bộ thanh viên đoàn đều hiểu và thống nhất việc nhận tiền của các đơn vị bị thanh tra. Khi có doanh nghiệp chi tiền cho đoàn thì Lê Mạnh Hà thống nhất với đoàn giao cho Nguyễn Thị Cúc nhận để tổng hợp và chia cho các thành viên.

Trong quá trình đoàn thanh tra tại huyện Thiệu Hóa, đoàn đã nhận hối lộ của 5 doanh nghiệp và 1 đơn vị trường học.

Hưng thỏa thuận nhận của Công ty Thanh Thảo số tiền 150 triệu đồng để giảm sai phạm. Số tiền trên, Hà nói với Hưng chuyển cho bà Cúc 70 triệu đồng để tổng hợp vào số tiền chung của đoàn, số tiền còn lại Hưng và Hà chia nhau mỗi người 40 triệu.

Ngày 17/4/2019 Công ty Thanh Thảo đã chủ động viết đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại Công ty Tùng Sâm, Bằng và Cúc đã trao đổi với Trịnh Văn Tùng là giám đốc công ty về việc công ty chi cho đoàn số tiền 30 triệu đồng để đoàn thanh tra tạo điều kiện. Anh Tùng chỉ đồng ý chi cho thanh tra số tiền 20 triệu đồng.

Sáng ngày 18/4/2019, anh Tùng viết đơn tố cáo gửi cơ quan công an về hành vi của thành viên đoàn thanh tra ép công ty phải đưa tiền “bôi trơn”.

Tại Trường THCS xã Thiệu Nguyên, sau khi thanh tra phát hiện sai phạm, Nguyễn Qúy Diễn đã nhận 5 triệu đồng của trường để bỏ qua sai phạm. Số tiền này, được Hà chỉ đạo Diễn đưa cho bà Cúc để tổng hợp.

Quá trình điều tra, cơ quan an ninh cũng làm rõ Công ty Cường Quý chi cho đoàn thanh tra 100 triệu đồng, DN tư nhân Hải Lam: 99 triệu đồng, Công ty Châu Tú Tài: 20 triệu đồng. Tuy nhiên, các công ty này không có đơn tố cáo.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 10-11/3./.